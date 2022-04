Downton Abbey 2 - Eine neue Ära

Großbritannien 2021

Regie: Simon Curtis

Besetzung: Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Brendan Coyle, Jim Carter, Penelope Wilton, …

Laufzeit: 126 min.

FSK ab 0

1928 in Downton Abbey. Um die Familienkasse aufzubessern, hat Lady Mary das Anwesen für den ersten Hollywood-Tonfilm-Dreh zur Verfügung gestellt. Sowohl Herr-als auch Dienerschaft sind aufgeregt, auch wenn es sich nicht jeder und jede gleich anmerken lassen will. Und in all dem Tohuwabohu platzt Lady Violet mit einer überraschenden Neuigkeit heraus: Von einem Verehrer aus lang verganenen Tagen hat sie eine Villa in Südfrankreich geerbt. Während die gesamte Familie Crawley noch rätselt, wie tief genau das Verhältnis zwischen ihr und diesem mysteriösen Mann wohl gewesen sein mag, packt man schonmal insgeheim seine Koffer. Schließlich will das Anwesen an der Côte d’Azur doch wenigstens mal in Augenschein

genommen werden…

15 Emmys konnte die auf der ganzen Welt gefeierte britische Kultserie „Downton Abbey“ über sechs Staffeln sammeln sowie unzählige weitere Nominierungen. 2019 wurde die 2015 beendete Serie mit dem ersten Teil eines Kinofilms fortgesetzt. Mit dem gesamten Cast der Serie. Nun, zwei Jahre später kehrt die Originalbesetzung ein weiteres Mal zurück. Eine logistische Meisterleistung, sind fast alle Akteure inzwischen doch sehr gefragt in der Filmbranche – am Broadway, in London, in irgendeiner Serie oder im Filmgeschäft von Hollywood. Für Regisseur Simon Curtis galt es, eine Drehzeit zu finden, in der alle gleichzeitig Zeit aufbringen konnten und wollten. Es ist ihm gelungen! Und so hat der Konsument allen Grund, gespannt zu sein auf die Beantwortung so mancher Fragen: Werden Mr. Branson und Lucy heiraten? Und wie geht es mit Daisy und Andy weiter? Trifft sich Thomas weiterhin mit dem Bediensteten aus dem Buckingham Palace? Und last but not least: Wie geht Downton Abbey mit dem irgendwann bevorstehenden Tod von Lady Violet um? Sie ist schließlich nicht mehr die Jüngste!

Übrigens: Downton-Abbey-NichtkennerInnen sind ebenfalls willkommen. Es wird kein Hintergrundwissen vorausgesetzt.