Immenhof 2 - Das große Versprechen

Deutschland 2021

Regie: Sharon von Wietersheim

Besetzung: Leia Holtwick, Ella Päffgen, Caro Cult, Maximilian Befort, Moritz Backerling, Heiner Lauterbach, Max von Thun, …

Laufzeit: 102 min.

FSK ab 0

Nachdem Charlie zum Studium weg ist, kümmern sich die Schwestern Lou und Emmie um das Gestüt. An ihrer Seite Cousine Josy. Die kommt allerdings aus der Großstadt und versteht reichlich wenig von Pferden. Wäre alles nicht so schlimm, würde Lou nicht eines Morgens Cagliostro, das 18-Millionen-Euro-Pferd des Unterhehmers Mallinchroth, regungslos in seiner Stallbox liegend vorfinden. Gift. Wer könnte das gemacht haben? Sofort nach der Genesung des Pferdes verlässt Lou mit ihm zusammen den Hof und findet Zuflucht bei Cal, der abseits der Zivilisation mit halbwilden Pferden zusammenlebt. Hier verspricht Lou Cagliostro, nie mehr an einem Rennen teilnehmen zu müssen. Da will allerdings Mallinchroth auch noch ein Wörtchen mitreden…