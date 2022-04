Matinee: Sigmund Freud: Freud über Freud

Dokumentarfilm

Frankreich/ Österreich 2020

Regie: David Teboul

SprecherIn: Birgit Minichmayr und Johannes Silberschneider

Laufzeit: 97 min.

FSK ab 0

Dieses sehr intime Porträt Sigmund Freuds (1856-1939) beruht auf seinen Korrespondenzen und Texten und wird aus der Perspektive seiner Tochter Anna erzählt. Bisher unveröffentlichte Archivbilder vergegenwärtigen ihn nicht nur als genialen Denker, sondern auch als Privatmenschen in all seinen unterschiedlichen Facetten. In assoziativer Poetik gibt der Film vielschichtige Dialoge mit der Tochter, Freunden und anderen Denkern seiner Zeit wider. Darüber hinaus gewährt er auch Einblicke in den historischen Kontext seines Schaffens.

Die Texte werden gesprochen von Birgit Minichmayr und Johannes Silberschneider.

„Es gab bisher keine Biografie, die (…) tatsächlich ein Bild von Freud ergibt, das seinen Formen des Vorstellens gerecht wird.“ (Der Standard)