Willi und die Wunderkröte

Deutschland 2022

Regie: Markus Dietrich

Besetzung: Willi Weitzel („Willi will’s wissen“), Ellis Drews, Miriam Stein

Laufzeit: 90 min.

FSK ab 0

Willi ist zu Besuch in seinem Heimatdorf. Er will sich erholen. Doch dann erfährt er von seiner 10-jährigen Nachbarin Luna, dass der Bauer Huber einfach ihren Froschteich zuschütten will. Willi soll doch irgendwie helfen, das zu verhindern. Sie meint, man müsse die Dorfgemeinschaft überzeugen, wie wichtig Frösche für das Fortbestehen einer gesunden Umwelt sind. Lunas Oma, eine Amphibienforscherin, fordert Willi darum auf, in die Welt zu reisen und die verschiedenen Lurch-Arten zu studieren. Und da Willi ein Abenteurer ist, macht er sich auf den Weg. Dieser führt ihn nach Ägypten, Bolivien und Panama. Und hier taucht er buchstäblich in die vielgestaltige, farbige und erstaunliche Welt der Amphibien ein und entdeckt knallbunte oder durchsichtige Arten, solche, die fliegen können, welche, die ihren Artgenossen Winkzeichen geben oder die ihre Jungen im Maul großziehen, und sogar welche, die sich selbst die Sonnencreme produzieren, mit denen sie sich dann einreiben. Hoffentlich findet Willi aber auch noch die Wunderkröte Bufo Magicus, von der er in einem Buch des Naturkundemuseums gelesen hat. Sie soll uralt und weise sein, ihre Gestalt wechseln und die Zukunft vorhersagen können. Und die wird ihm vielleicht verraten, wie man Lunas Dorfgemeinschaft, allen voran den Bauer Huber davon überzeugen kann, wie wichtig der Froschteich ist…