Sechs Tage unter Strom - Unterwegs in Barcelona

Spanien 2021

Regie: Neus Ballús

Besetzung: Mohamed Mellali, Valero Escolar, Pep Sarrà, ...

Laufzeit: 85 min.

FSK n.v.

Barcelona. Seit vielen Jahren arbeiten die beiden Installateure Pep und Valero zusammen. Sie sind ein eingespieltes Team, fahren jeden Tag von Kunde zu Kunde und installieren, montieren, reparieren, bei wem was auf der To-do-Liste steht. Sie kennen und beherrschen ihr Handwerk. Doch nun geht Pep in Kürze in die Rente. Er soll ersetzt werden – durch Moha, einen jungen Marokkaner. Der muss aber zuerst eine Probezeit von einer Woche bestehen. Er selbst ist sich sicher: Das schafft er. Doch schon an seinem ersten Arbeitstag prophezeit ihm Valero: Niemals. Keine Ahnung vom Ganzen, ungeschickt, untalentiert, unbrauchbar. Außerdem bezweifelt er, dass ein Marokkaner von der Kundschaft akzeptiert wird. In Wirklichkeit kommt Moha allerdings bei den Kunden, insbesondere den weiblichen, gut an. Er ist aber auch ein richtig sympathischer Kerl...

Wunderbar, wie der Zuschauende den drei Männern auf Schritt und Tritt durch typisch katalanische Haushalte folgt und die Arbeitsanweisungen Valeros – so wie Moha -zu begreifen versucht. Der Film von Regisseur Neus Ballús mutet nicht selten an wie eine Dokumentation über die Erlernung des Installateurberufs. Dass hierbei Vorurteile gegen ausländische Kollegen thematisiert werden, macht den Film darüber hinaus zu einer interessanten Studie über rassistische Voreingenommenheiten.

Pressestimmen:

„Als subtile Komödie über Männlichkeit und kaum verborgene soziale Ängste liefert Neus Ballús‘ neuestes Werk einen zärtlichen Blick auf Barcelona durch die Augen eines jungen Emigranten…“

(TIFF, Toronto Internation Film Festival)

„Die charmante, mit entwaffnender Leichtigkeit inszenierte Komödie überzeugt durch ihren intelligenten Humor und die Glaubwürdigkeit ihrer Figuren...“ (Programmkino.de)