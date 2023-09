AC/DC-Tribute-Konzert mit THE JACK

„Kultur im Kessel“ – die Konzertreihe in der Belinda Discothek startet in die Herbstsaison mit Hells Bells! Die Stuttgarter Band The Jack gilt als eine der besten AC/DC Tribute Bands. Große Shows mit mehreren Tausend Zuschauern, Gigs mit international bekannten Bands, zahlreiche Straßenfeste, Kneipen-Gigs. Ungeschliffen, schnörkellos, ehrlich, kompromisslos, direkt und voller Hingabe entführen sie das Publikum zu den Wurzeln des Rock´n´Roll und des Rhythm and Blues. Einlass ist um 19:30 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Tickets 13 € und können unter https://belinda-discothek.de/produkt/ticket-konzert-the-jack-fr-29-09-2023-2/ bestellt werden.