Eine Selektion feinster Powerfrauen präsentiert ein stimmgewaltiges, verrücktes, emotionales und zum Schießen komisches Programm aus Gesang, Musikkabarett und Stand-up Comedy.

Anstatt Prosecco nippend auf der Bühne zu stehen, brennt das literweise Sekt wegkippende Ensemble die Bühne nieder. Gutes Gehör wird mit 5-stimmigem Chorgesang belohnt, gute Augen hingegen mit schrillen Outfits und irrwitzigen Choreografien. Wer über beides verfügt: Jackpot! Die innige Freundschaft untereinander ist deutlich spürbar.

Ihr oberstes Credo ist, seinem Publikum herrlich unbeschwerte Stunden zu bescheren, auch wenn die Welt außerhalb des Konzertsaales tobt. Und wer den Mut hat, sich in die erste Reihe zu setzen, wird nicht selten mit einem Gläsle Sekt belohnt.