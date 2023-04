Mit Seong-Jin Cho am Klavier.

Gespielt wird Joseph Haydn: Symphonie Nr. 26 d-Moll Hob I:26 "Lamentatione", Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur KV 414, Witold Lutoslawski: Ouvertüre für Streicher (1947) und Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll op. 11 (1830).

Die Academy of St Martin in the Fields gehört zu den bedeutendsten Kammerorchestern der Welt und ist berühmt für ihre frischen, brillanten Interpretationen der größten klassischen Werke. Die Academy wurde 1958 von Sir Neville Marriner aus einer Gruppe führender Londoner Musiker gebildet und gab im November 1959 ihr erstes Konzert in der Kirche, deren Namen sie trägt. Mit ihrer über 500 Veröffentlichungen umfassenden Diskographie und den zahlreichen internationalen Tourneen wurde die Academy zu einem beliebten Markenzeichen für Klassikliebhaber in aller Welt.

1994 in Seoul geboren, begann Seong-Jin Cho im Alter von sechs Jahren Klavier zu spielen und gab sein erstes Solorezital mit elf Jahren. 2009 wurde er zum jüngsten Preisträger der Hamamatsu International Piano Competition Japan und gewann 2011 den dritten Preis des Tschaikowski-Wettbewerbs in Moskau. Von 2012 bis 2015 studierte er bei Michel Béroff am Conservatoire National Superieur de Musique de Paris. Seong-Jin Cho lebt in Berlin.