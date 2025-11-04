Dream-Team

Das nennt man ein eingespieltes Team! Seit 2011 ist Joshua Bell Music Director der Academy of St Martin in the Fields und versteht sich als Primus inter Pares. Wenn nötig, leitet der Stargeiger das Traditionsorchester auch als Solist im Violinkonzert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn das Violinkonzert von Johannes Brahms auf den Pulten liegt. In der Regel erfordert das anspruchsvolle Werk einen Dirigenten neben dem Solisten – ebenso wie Robert Schumanns romantische erste Sinfonie. Joshua Bell und seine Academy aber lieben den direkten Kontakt: „Dieses Orchester kennt mich so gut, dass sie alle meine Gesten interpretieren können. Sie wissen, was ich meine, wenn ich meine Augenbrauen hebe oder in die Knie gehe.“ Zudem gilt gerade das hochvirtuose Brahms-Konzert als klingendes Sinnbild für die unauflösbare Verbindung von Solisten und Orchester: das erste Violinkonzert der Musikgeschichte von sinfonischem Zuschnitt.