Accident Exercice

Vor jedem Unfall steht der Kontrollverlust. Und dann kommt der Aufprall, ein Moment radikaler, irreversibler Veränderung, der vorbei ist, bevor wir den Blick darauf richten.

Die Performance-Plattform Rotterdam Presenta richtete 2019 im Archiv einer Versicherungsgesellschaft ein Labor für Unfallübungen ein und fingen an, den Fauxpas zu üben, den Moment der Karambolage. Was sehen wir, wenn wir die Zeit im Augenblick der Kollision anhalten? Unsere Fehler, unsouveräne Körper, den Moment, in dem wir schlecht aussehen und es für einen neuen Plan zu spät ist.

Die ursprüngliche Performance kam am 2. Mai 2019 in Düsseldorf zur Premiere. Gemeinsam mit den Performern der Gruppe Contact Gonzo wurde eine weitere Version entwickelt, die erstmals am 25. März 2020 an der Gessnerallee in Zürich zu sehen war. Nun richten Rotterdam Presenta und contact Gonzo ihr Labor im Stuttgarter Parkhaus Züblin ein: In vier Testsettings unter freiem Himmel erproben sie Momente von Plötzlichkeit und Kontrollverlust und inszenieren menschliche und andere Körper als verletzliche und zugleich widerstandsfähige Körper.