Das accio piano trio wurde 2013 von der Pianistin Christina Schleicher, dem Geiger Clemens Böck und der Cellistin Anne Sophie Keckeis an der Universität Mozarteum Salzburg gegründet.

Das Ensemble studierte am Sándor Végh Institut des Mozarteums bei Geiger Wolfgang Redik (Wiener Klaviertrio) und der Pianistin Tünde Kurucz. Ein Meisterkurs beim Trio di Parma führte die jungen Musiker*innen im Sommer 2015 nach Portogruaro (Italien). Im Juli 2017 wurde das Trio als Austausch-Ensemble der Universität Mozarteum an die Guildhall School of Music and Drama in London entsendet. Seit Herbst 2018 nimmt das Ensemble regelmäßig Unterricht an der HMDK Stuttgart, wo es im Herbst 2020 mit dem Masterstudium Kammermusik bei Martin Funda (Armida Quartett) und Florian Wiek begann. Zahlreiche Konzertreisen führten das accio piano trio bereits quer durch Österreich, durch Deutschland (u.a. Berlin, Hamburg, München), in die Schweiz, nach Italien (Festival Portogruaro, Festival Badia Musica), England (Milton Court, Conway Hall), Tschechien, in die Slowakei, die Türkei (Istanbul, Mersin), nach Malta, Georgien, China (Shenzhen, Wuhan, Macau) und in den Senegal. Im Zentrum des Repertoires stehen neben Meisterwerken der Wiener Klassik, selten gespielte Trios sowie Jugendwerke großer Komponist*innen. An diesem Abend Werke von Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Smetana und Frank Martin.

Eine Veranstaltung des Institut français Stuttgart in Kooperation mit der HMDK Stuttgart.