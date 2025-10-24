Accoustic Grove – „unplugged Rock & Pop“

3 Stimmen, 2 Gitarren und einen Bass. Dazu Cajon, Mandoline, Ukulele und Bluesharp. Mehr brauchen Acoustic Groove nicht, um alte und neue Hits in ein ganz eigene akustische Interpretationen zu verwandeln. Die Band präsentiert ihre Songs unplugged, das heißt, es kommen ausschließlich akustische Instrumente, ergänzt durch einen E-Bass, zum Einsatz. Der unverwechselbare Sound von Acoustic Groove, der vor allem durch den markanten dreistimmigen Gesang geprägt ist, zeigt stets aufs Neue, dass gute Musik auch ohne großen technischen Aufwand auskommen kann. Die Formation wurde Anfang 2001 von Patrick Schwefel und Andreas Franzmann unter dem Namen „12 strings“ ins Leben gerufen. Was anfangs nur ein einmaliges Projekt sein sollte, entwickelte sich schnell zu einem erfolgreichen Duo mit einer ständig wachsenden Anzahl an Auftritten im Großraum Schwäbisch Gmünd. Ihren Bekanntheitsgrad steigerten Acoustic Groove durch Auftritte beim 6-Tage-Rennen in Stuttgart, im Vorprogramm von Peter Maffay oder Sunrise Avenue, beim VfB Stuttgart und nicht zuletzt als Ensemble bei SWR 1 Pop und Poesie in concert mit Matthias Holtmann. Das Repertoire von Acoustic Groove umfasst neben Klassikern von den Eagles, Beatles, Pink Floyd, Dire Straits oder Crosby, Stills & Nash auch Songs von The Police, Oasis, Billy Joel, Toto und Peter Gabriel. Dazu kommen eigene Songs und – wenn es den Musikgeschmack der Band trifft - aktuelle Hits. Die drei Musiker Patrick Schwefel, Andreas Franzmann und Winfried Magg legen dabei besonderen Wert darauf, die Songs auf ihre eigene akustische Art und Weise zu interpretieren. Durch die außergewöhnliche Instrumentierung von akustischen Instrumenten ergänzt durch einen perfekt arrangierten 3-stimmigen Gesang hat die Band über die Jahre ihren ganz eigenen akustischen Sound entwickelt.