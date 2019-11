AC/DC Rock Show

For Those About To Rock AC/DX. Salute You!

AC/DX. die AC/DC-Show der besonderen Art! Andere Bands spielen Stromgitarren - AC/DX. sind wahre Energie!

Wer kennt sie nicht? Bon Scott, Angus Young, Brian Johnson - die Götter des Rock`n Roll aus Down Under. Songs vom Format eines "Thunderstruck", "Highway To Hell" oder "Hells Bells" haben ihnen einen Platz im Musikolymp eingebracht. Aber Australien ist weit und die Truppe nicht oft unterwegs - Darben ist angesagt für den echten Fan. Oder doch nicht? Fünf Jungs aus der Oberpfalz machen sich auf, dem Erbe ihrer Idole gerecht zu werden:

"AC/DX. ist zwar nur eine Tributeband von soooo vielen, leben und zelebrieren das Original aber wie keine Zweite!" Gut, auch das mögen bestimmt noch einige andere Konkurrenzcombos - wovon es ja eine Menge zu geben scheint - von sich behaupten, aber belegen können dies musikalisch wie auch showtechnisch nur die Kreativrocker um AC/DX.!

Wer sonst bläst schon einen Dudelsack zu "It´s a long way to the top", wirft auch noch bandeigene Geldscheine verbunden mit einem Meet & Greet unter die grölende Meute?

Wer lässt auch noch passend zu all dem Höllenspektakel ehrfürchtig züngelnde Flammensäulen in die Lüfte tanzen? Und wer zum Teufel kann schon den einmaligen Blickfang einer monströsen wie ulkigen, aber eben lebendigen "Rosie" auf der Bühne präsentieren?

Genau, nicht einmal das Original! Hoffentlich schauen sich Angus & Co diese Idee mal nicht bei AC/DX ab?!

AC/DX bringen die Luft zum Kochen, eine lebendige Tesla-Spule in musikalischer Form. Die großen Klassiker der Australier werden nicht einfach 1:1 nachgespielt, jeder Song entfaltet dank der einzigartigen optischen und musikalischen Umsetzung seine pure Magie, wie man dies sonst nur in großen Stadien zu spüren bekommt!

AC/DX.-Line-up:

Massimo BonJohnson

Volki McAngus

Micha McMalcolm

Dieter LaPhil

Ronny Williams