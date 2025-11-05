Konzert mit Hanna Mangold (Flöte); Sebastian Poyault (Oboe), Julius Kircher (Klarinette); Amanda Kleinbart (Horn) und Antonia Zimmermann (Fagott).

Das Acelga Quintett wurde 2013 beim Deutschen Musikwettbewerb in Stuttgart mit einem Stipendium des Deutschen Musikrats ausgezeichnet und in die 58. „Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler“ aufgenommen. Seitdem es im darauffolgenden Jahr beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD einen 3. Platz erspielte, gastiert das Ensemble regelmäßig bei Konzertreihen und Festivals und hat sich binnen kurzer Zeit als eines der führenden Quintette seiner Generation etabliert.

„Mit brillanter Technik und Präzision, einem Reichtum an Farbfacetten, mit Frische und Leidenschaft kommunizieren die Musiker:innen miteinander“, lobt die Presse die herausragenden Qualitäten des Acelga Quintetts. Ob bei den Klassikern der Bläserquintett-Literatur, bei Bearbeitungen bekannter Kompositionen oder auch bei echten Raritäten von Frühklassik bis Gegenwart – stets geht es ihnen darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und dabei die dynamische Bandbreite und die Klangfarben der reizvollen Bläserbesetzung bis in die Extreme auszuloten.