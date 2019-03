Ach, Deutschland - Lesung und Gespräch mit Adnan Maral

Im neuen Buch „Süperopa“ von Adnan Maral besitzt der Rentner Kenan nach einer Infizierung mit genetisch veränderten Viren Superkräfte. Im Superheldenkostüm wird Kenan zum schrulligen SÜPEROPA, der den Ganoven der Stadt den Kampf ansagt…Adnan Maral, geboren 1968 in Çıldır in der Türkei, lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Der Schauspieler, bekannt u. a. aus dem TV- und Kino-Hit „Türkisch für Anfänger”, ist es leid, Quotentürke zu sein – denn er liebt Schwarzbrot, Geranien und Stammtische und ist damit deutscher als viele Deutsche. Damit sich in unseren Köpfen etwas ändert, braucht es laut Maral vor allem Gelassenheit – und eine Prise deutschtürkischen Humor.Stadtbücherei Öhringen in Kooperation mit der Fachstelle Bildung-Beteiligung-Jugend der Stadt Öhringen im Rahmen der Interkulturellen Woche der Stadt Öhringen.