In Hoheneck ist Frühlingsfest und die Vorlesescheune bietet dazu eine unterhaltsame Suche nach den Stellen, wo in der Literatur die Eier versteckt sind.

"Ach, du dickes Ei" - ein Ausruf der Verwunderung, über dessen Herkunft fast nichts bekannt ist. Berühmt ist das Drama um das Frühstücks-Ei, das bei Loriot nach Gefühl gekocht wird. Oder Tony Buddenbrook, die jeden Morgen heißes Ei mit Butterbrot frühstücken muss, weil Thomas Mann es so wollte. Sharon Dodua Otoo erzählt von einem Ei im Widerstand und bei Michail Bulgakow werden Hühnereier mit Reptilieneiern vertauscht - Krokodile und Strauße rücken gegen Moskau vor. Eine unterhaltsame Eiersuche in der Weltliteratur während des Frühlingsfestes in Hoheneck.