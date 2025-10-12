Ach du liebes Wiesle!

Streuobst-Kultur zwischen alten Sorten und neuen Trends. ErzählBar zum Thema Streuobst mit dem Filmemacher und Autor Andreas Geiger und einem Mössinger Streuobstexperten.

Andreas Geiger, der Filmemacher und Autor, ist am Rande der Schwäbischen Alb aufgewachsen, umgeben von Streuobstwiesen. Irgendwann erbt er selbst von seinem Vater ein Wiesle. Darauf stehen nicht nur Obstbäume, sondern auch eine Hütte, die ihm aber, wie sich herausstellen wird, leider nur zur Hälfte gehört. Über diese skurrile Geschichte hat er den Film „Halbe Hütte“ gedreht, aus dem das Theater Lindenhof ein Theaterstück gemacht hat.

Der Grund seiner Einladung in die ErzählBar ist aber ein anderer. 2024 hat Andreas Geiger ein kulturgeschichtliches, aber auch sehr persönliches Buch über das Thema Streuobst geschrieben. Darin geht es um alte Traditionen, aber auch um neue Trends. In der ErzählBar sprechen wir mit ihm über seine Liebe zur Heimat und zu der ihr typischen Landschaft. Ebenfalls zu Gast in der ErzählBar ist Marcus Hölz, der im Mössinger Netzwerk Streuobst engagiert ist. Als Geschäftsführer der AiS inklusiv gGmbH gründete er 2014 die AiS-Grüngruppe „Streuobst und Naturschutz“.

Im von der AiS betriebenen Café Pausa, an das auch das Streuobst-Infozentrum angeglieder ist, bietet er außerdem vieles von dem an, was die Streuobstwiesen kulinarisch so möglich machen – einschließlich Kursen rund um die Obstverwertung.ein Streuobstexperte, der uns mehr über die Bedeutung der Pflege und des Erhalts der Streuobstwiesen erzählen kann.