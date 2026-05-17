Warum zum Teufel die ganze Aufregung um einen alten kaputten Krug?

Muss man da gleich ein ganzes Gerichtsverfahren anstrengen? Und warum reden alle so komisch? Überhaupt: Was soll Heinrich von Kleist mit mir zu tun haben? Drei Spieler*innen werfen ihre Reclamhefte in die Ecke und stürzen sich ebenso waghalsig wie frech in die Tiefen der sprachgewaltigen Dramen von Heinrich von Kleist. Frei nach dem Motto: Was sie schon immer über Kleist wissen wollten, sich aber nie zu fragen trauten. Die Kraft des Klassikers entfaltet sich auf der Bühne! Die Dramen wurden schließlich geschrieben, um gesprochen zu werden. Wer keine Lust auf die Lektüre hat, erfährt hier ganz sicher alles, was nötig ist, um im Deutschabitur mit Hintergrundwissen zu glänzen – oder auch nicht …

„Ach Heinrich! Von Kleist Reloaded“ zeigt in einer 100-minütigen Achterbahnfahrt, wie man die gesammelten Werke von Heinrich von Kleist mit heutigen Augen einmal auf links drehen kann und was dann als Essenz des Klassikers davon übrigbleibt. Ein Abend für alle, die Kleist und die Vielfalt seiner Werke aus einer frischen Perspektive erleben möchten.