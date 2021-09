Ach wie ist das Leben lyrisch

Aus-Lese und Ein-Stimmung von und mit Günter Sopper

In diesem prallen Programm mit großartigen Gedichten aus einem Zeitraum von zweitausend Jahren erlebt der Zuhörer die Kraft und Schönheit der Sprache, die alle Erscheinungen des Lebens beleuchtet. Vom Trinklied bis zum Sterbelied, vom Lobpreis der kurzlebigen wie der ewigen Liebe umspannt die Auswahl das ganze menschliche Dasein. Dass so viele fremdsprachige Gedichte darunter sein können, ist das oft unterschätzte Verdienst der Übersetzer, deren schönste Nachdichtungen hierfür ausgewählt wurden. Der Komponist, Dichter und Rezitator Günter Sopper, bekannt als Erfinder und Moderator der „Melange am Mittwoch“ im Vorstadttheater, spielt dabei auch eigens dafür komponierte Zwischenmusik am Klavier und singt die von ihm vertonten Gedichte