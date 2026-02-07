Achalm - Aquarelle und mehr mit Autorenlesung

Eine Bilderreise rund um die Achalm - Aquarelle und mehr von Yasmin Mai-Schoger.
So haben Sie die Achalm noch nie gesehen. Lassen Sie sich verzaubern, inspirieren, gedanklich mitnehmen.
Die Ausstellung wird am Sonntag, den 28. Juni 2026 um 14:30 Uhr mit einer Lesung durch die Autorin Yasmin Mai-Schoger eröffnet.
Gelesen wird aus den Büchern:
Die Achalm
Der Hausberg
Ach, Alm-G'schichta rond om d'Achel Schmunzelstücke.
Info
Römerschanze Reutlingen Reithausweg 44, 72760 Reutlingen
Kunst & Ausstellungen, Vorträge & Lesungen