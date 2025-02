KULTUR.PUR: Jakob Friedrich „Bissle denke beim Schaffe!“

Wie müsste die Verfassung auf Schwäbisch lauten?

Warum haben wir noch kein bedingungsloses Grundeinkommen?

Und was will eigentlich mein Kollege Volker von mir?

Diesen und weiteren Fragen geht Jakob Friedrich in seinem 2. Soloprogramm "Bissle denke beim Schaffe!" auf den Grund. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in den Arbeitsalltag der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie und imitiert dabei seine Kollegen so authentisch, dass man das Gefühl bekommt, mitten in der Montagehalle zu stehen.

Jakob Friedrich überzeugt mit einem kurzweiligen und pointenreichen Programm, in dem nicht nur alltägliche Situationen, sondern auch wirtschaftliche und politische Zusammenhänge analysiert werden.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Situationskomik und interessanten neuen Denkanstößen.