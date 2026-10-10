Die Musik Südamerikas und Frankreichs hat es ARTango von Beginn an angetan:

Vom melancholischen Tango aus Argentinien bis zur ausgelassenen Samba aus Brasilien, von der sentimentalen Rumba Kubas bis zum virtuosen Musettewalzer aus Frankreich – die Bandbreite, die diese Weltmusik ausdrückt, ist riesig!

Nun haben wir uns markanter Filmmelodien angenommen. Hören Sie was daraus geworden ist… Das Lebensgefühl Brasiliens drückt sich in der Samba und dem Bossa nova aus. Zur Samba wird bei ARTango das großartige „Tonight“ aus dem Musical „West Side Story“ von Leonhard Bernstein. Der Jazz-Standard „Manha de Carneval“ aus dem Kultfilm „Orfeo Negro“ darf als eingängiger Bossa Nova nicht fehlen! Beim Tango hat Argentinien die Nase vorn. Der Tango aller Tangos, der „Libertango“ ist unter anderem in „Frantic“ mit Harrison Ford zu hören. Die Titelmelodien der James-Bond-Filme sind Ohrwürmer. „Dr.No“ kommt bei ARTango als spannender Tango Nuevo daher, ebenso wie der Agententhriller „Mission impossible“ . Sentimental wird’s beim Tango nach der wunderbaren Filmmelodie aus „Il Postino“.

Auch aus Frankreich kommen eingängige Filmmelodien. Die Musettewalzer aus dem Film „Sous le ciel de Paris“ sind unvergänglich. „La vie en rose“ ist ein Film über das Leben von Edith Piaf und ein wunderbares Chanson für ARTango.

„Great Movie Tunes“ lässt das große Potential dieser Filmmelodien spüren. Tauchen Sie ein in diese wunderbare Filmwelt –das Kopfkino kann beginnen!

Präsentiert wird es von den in der Stuttgarter Jazzszene bekannten Musikern: Saxofon/Querflöte –Jürgen Häussler, Akkordeon –Thomas Ott Gitarre – Michael Nessmann, Kontrabass – Helmut Siegle