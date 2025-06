Kooperationskonzert Hohenloher Kultursommer:"Pangea - Diversität vereint"

Im Herbst 2024 gewinnt Lea Brückner den Opus Klassik in der Kategorie "Nachhaltigkeit" für ihr Projekt "Green Monday" mit der Tonhalle Düsseldorf.

Den Klimawandel als Thema mit klassischer Musik und Konzertgewohnheiten zu verbinden, bringt zwei Welten zusammen. Genauso ist der Kontinent Pangea aus zwei Welten entstanden. Und so hat sie ihr Debüt-Album genannt. Es vereint die Idee, musikalische Diversität der klassischen Musik zu erweitern und zu beleuchten. So zeichnet die Auswahl der Werke eine Reise durch neun Länder nach, entdeckt musikalische Stile wie Impressionismus, Minimalismus, Jazz sowie Folklore und deren Einfluss auf Komponisten und Komponistinnen. Daraus wird sie mit ihrem Ensemble u.a. die Flamnco-Fantasy, die ihr Alexey Igudesmann komponiert hat, oder die Hora Martisorilui von Grigoras Dinicu präsentieren. Sie interpretieren aber auch Johann Sebastian Bach, reisen mit Manuel de Falla nach Spanien, um bei Astor Piazzolla zu landen. Begeben Sie sich in der Baulkelter mit dem jungen Ensemble auf eine Reise ohne Grenzen.

Lea Brückner, Violine

Gábor Ladanyi, Gitarre

N.N., Klavier

Jose Manuel Sanchez, Flamencotanz