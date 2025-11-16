KULTUR.PUR: „Liebe ist hart, Mann!“

"Liebe ist hart, Mann!“ - ein komödiantisch-musikalischer Abend voller halsbrecherischer Poesie über die Abnutzungserscheinungen der Liebe mit Sandra Hartmann und Oliver Prechtl

Es sprühen Funken, es ﬂiessen Tränen! Charismatisch verkörpert Sandra Hartmann an diesem Abend die Liebe in all ihren Facetten.

Ob als Chansonette, Pop-Vamp oder Operndiva - mit den Worten und Liedern von Mascha Kaléko, Georg Kreisler, Robert Gernhardt oder Bertold Brecht, sowie überraschenden Neuinterpretationen von Rio Reiser, Nick Cave und Farin Urlaub schleift sie ihr Publikum mit einer frechen Leichtigkeit und unwiderstehlichem Charme durch die Abgründe der Liebe.

Mit der Nonchalance einer Diva der goldenen 20er Jahre durchdringt sie deren Freuden und Leiden. Meisterhaft wechselt sie die Sicht, aus der der Liebenden, zu der Verﬂossenen, bis hin zur Liebe selbst. Hartmanns Stimme erklingt dabei wie eine Nachtigall betörend schön, sodass sogar der Mond zum Verehrer wird. Begleitet am Klavier von der grandiosen Virtuosität des Oliver Prechtl entpuppt sich der Abend zum Showroom der Liebe - therapeutisch, witzig, gut!

...am Ende bleibt nur die Contenance.

Ein fantastischer Abend voller Chansons der ganz eigenen Art, ob mit Liebeskummer oder gerade frisch verliebt, geeignet für Jedermann und -Frau!