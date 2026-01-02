Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen des Ensembles Cellissimo "In Memoriam Pablo Casals (1876 - 1973)"

Das Ensemble Cellissimo feiert sein 20-jähriges Bestehen (2006-2026) und widmet das Konzert zu Ehren des großen Cellisten, Komponisten und Dirigenten Pablo Casals, der vor 150 Jahren geboren wurde.

Werke von Bach, Cassado, Casals und Piazzolla werden an diesem Abend zu hören sein.

Der Schauspieler Ernst Konarek wird über das Leben Casals berichten. Rafael Gaspar und Johanne Crämer (Violoncello) werden gemeinsam mit dem Ensemble Cellissimo ein kurzweiliges und spannungsreiches Konzertprogramm präsentieren. Die Leitung hat Oliver Krüger (Violoncello).

- Gastdozentin: Johanne Crämer (Violoncello)

- Gast: Rafael Gaspar (Violoncello)

- Rezitation: Schauspieler Ernst Konarek.

- Mitglieder des Ensembles Cellissimo

- Leitung Cellissimo: Oliver Krüger

- Das Konzert findet in Kooperation mit der Musikschule Funtastico statt.

- Eintritt frei - Spenden für die musikalische Nachwuchsförderung erwünscht