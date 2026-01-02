Kindertheater: „ Kleine Schwester Hasenohr “

Mimilotta Hasenohr hoppelt frohgelaunt und ohne Angst durch Wald und Wiesen - so weit, dass sie sich total verhüpft und auf einmal nicht mehr weiß, wo sie ist.

Sie sucht in allen Höhlen und fragt alle Tiere, die ihr begegnen, nach dem Weg, aber niemand weiß, wo ihr Zuhause ist.

Und dann taucht auch noch der Fuchs auf! Mimilotta ist nicht besonders mutig, aber listig und schnell. So schnell wieder Wind. Da kommt selbst der Fuchs nicht hinterher!

Schließlich findet sie ihr großer Bruder. Er nimmt sie bei der Pfote, sie hüpfen gemeinsam nach Hause und trinken Kakao.

Für Kinder ab 3 Jahren