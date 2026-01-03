Kabarett aus dem Ländle: "Es isch wies isch" Marianne Schätzle

Sie ist der neue Geheimtipp wenn‘s um Humor aus dem Ländle geht.

Man kennt sie von der Fasnacht im SWR Fernsehen und vom Bayrischen Fernsehen. Erleben sie einen kurzweiligen Abend, an dem sie herzhaft lachen können. In ihrem neuen Programm: „ES ISCH WIES ISCH“ geht es um bodenständigen Humor, ums älter werden, um den modernen Zeitgeist und den alltäglichen Wahnsinn. Sie geht z.B. der Fragen nach, ob Männer, die grillen können, denn wirklich kochen können. Und sie fragt sich, was man nur machen soll, wenn niemand mehr einen Handwerksberuf erlernt? Wen bestellt man, wenn der Wasserhahn tropft? Den Wasserbachelor, oder gar den Wasseringenieur? Was soll man nur werden ohne Abitur? Handwerker oder Politiker? Sie rückt die Dinge zurecht. Es lebe der gesunde Menschenverstand. Mitten aus dem Leben und von außen betrachtet. Marianne Schätzle wurde mit dem Metzinger Kabarettpreis und der Schnellertshamer Heugabel ausgezeichnet. Sie trifft den Nerv des Publikums. Bekannt wurde die Kabarettistin Marianne Schätzle durch ihre legendäre Merkelparodie, die auch bei verschiedenen Fernsehsendern zu sehen waren. Kabarett auf hohem Niveau und darunter.