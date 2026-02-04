Frankfurter Jazz Trio: "Our Favorite Things"

Das FRANKFURTER JAZZ TRIO wurde 1998 von Thomas Cremer gegründet.

Im neuen Programm, das weiterhin unter dem Motto „Our Favorite Things“ steht und bereits bei Live-Konzerten vom Saarländischen Rundfunk, von Radio Bremen und vom Hessischen Rundfunk vorgestellt wurde, beleuchtet das Trio - wiederum stilistische Grenzen überschreitend - Werke amerikanischer und europäischer Komponisten, widmet sich aber vermehrt auch eigenen Kompositionen.