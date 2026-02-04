Frankfurter Jazz Trio: "Our Favorite Things"

Baukelter Weinsberg Seufferheldstraße 14, 74189 Weinsberg

Das FRANKFURTER JAZZ TRIO wurde 1998 von Thomas Cremer gegründet. 

Im neuen Programm, das weiterhin unter dem Motto „Our Favorite Things“ steht und bereits bei Live-Konzerten vom Saarländischen Rundfunk, von Radio Bremen und vom Hessischen Rundfunk vorgestellt wurde, beleuchtet das Trio - wiederum stilistische Grenzen überschreitend - Werke amerikanischer und europäischer Komponisten, widmet sich aber vermehrt auch eigenen Kompositionen.

