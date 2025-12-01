Achim Bogdahn – „Unter den Wolken“

In seinem Buch "Unter den Wolken" besteigt Achim Bogdahn die höchsten Berge unserer 16 Bundesländer.

In jeder Region wird er von einer bekannten Persönlichkeit begleitet- von Rocko Schamoni (Schleswig-Holstein), über Margot Käßmann (Niedersachsen) bis hin zu Felix Neureuther (Bayern) oder Mehmet Scholl (Baden-Württemberg). Aus diesen Wanderungen ist ein Buch entstanden, ein Buch über Deutschland, über Begegnungen und Gespräche, über Menschen und über das Leben mit vielen Umwegen, Anekdoten und Exkursen. Achim Bogdahn wurde 1965 in Erlangen geboren, wuchs in München auf und arbeitet als Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk/Bayern 2. Er hat in München, Berlin und Glasgow Evangelische Theologie studiert. "Unter den Wolken" erscheint 2024 neu als Taschenbuch und ist sein Debütroman.