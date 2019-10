Der Gewinner des 4. Mannheimer Comedy Cup 2016 mit seinem Ernährungs-Comedy-Programm zu Gast

Es vergeht keine Woche ohne News aus der Gerüchteküche. Ein Trend und eine Horrornachricht jagt die nächste: Intervallfasten macht glücklich, glutenfrei ist gesünder, Fruchtzucker legt die Leber lahm und wer nach 20:00 Uhr Kohlenhydrate isst, gilt schon als lebensmüde ... Wer soll da noch durchblicken und was kann ich überhaupt noch essen?

Achim Sam, Bestseller-Autor (u.a. „Clean your Life“ und „Deutschlank“), Ernährungs- und Fitness-Experte gibt Orientierung im Ernährungsdschungel – und das alles mit einer Extraportion Humor. In seinem Infotainment-Programm „ISS SO!“ bringt er wichtige Food- & Body-Themen charmant und leicht verständlich auf ihren Garpunkt und betrachtet den Ernährungswahn mit einem Augenzwinkern.

Hier erfahren die Zuschauer die Wahrheit über Foodtrends wie Low Carb, Vegan, Paleo und Co. und wie man den Jo-Jo-Effekt in die Knie zwingt. Achim Sam weiß, was Hüftpolster lieben, wie man sie zum Schmelzen bringt und warum Köche häufig die glücklicheren Menschen sind.

Durch eigene Erfahrungen als übergewichtiges Kind weiß Achim Sam was die Leute in Sachen „Ernährung“ (nicht) bewegt. Achim zeigt einen Weg, der besser funktioniert als klassische Diäten und bezieht sein Publikum immer wieder auf lockere Art und Weise in sein Programm mit ein und beantwortet gerne spontan & live sämtliche Ernährungsfragen – quasi alles außer Tiernahrung.

Damit gesundes Essen wieder Spaß macht, gehören Verbote verboten! Natürlich essen und bewegen, aus Fett Muskeln machen und im Alltag einfach entspannter werden - so lautet das Motto seines Infotainment-Programms „ISS SO!“.