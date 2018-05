Chandal Nasser stellt an diesem Abend Gedichte und Texte aus ihrem Zyklus "Achteinhalb und ein Achtel" vor, die von Filmen und dem Kinobesuch handeln.

Gelesen werden die Kino-Gedichte von der Schauspielerin Magdalena Flade und durch Mara Ziegler an der Flöte begleitet.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Literatursommers Baden Württemberg 2018.

Die Wünsche zeichnen sich ab

mit einer Wasserlinie und den warmen Händen

die Wünsche weben sich wie Netze

und damit sie geschwind wahr werden

schreiben sie sich mit wirklichen Ws

die Wünsche

Chandal Nassers Muttersprache ist Portugiesisch. In dieser Sprache sind von ihr zwei Gedichtbände erschienen. Seit 2011 schreibt sie auf Deutsch, vor allem kurze Erzählungen. Einzeln konzipiert, bilden diese Texte in einer lyrischen Prosa ein Mosaik von Bildern einer südbrasilianischen Kindheit und der Erfahrungen mit Deutschland und der neuen Sprache.

Magdalena Flade ist in Mecklenburg aufgewachsen. Sie lebt seit vielen Jahren im süddeutschen Raum. Seit 2009 hat sie ihren Lebensmittelpunkt in Tübingen, wo sie zum Schauspielensemble des Jungen LTT gehört. Nebenbei ist sie Sprecherin im Hörfunkbereich, u.a. beim SWR.

Mara ZieglerQuerflöte, klassische Ausbildung. Ließ sich während ihrer Studienzeit in England von der Spritzigkeit mündlich überlieferter Folk-Musik mitreißen. Daraus entwickelte sich ihre Vorliebe für traditionelle Musik jedweder Herkunft. Sei es in Form der französischen Tanzmelodien ihres Trios 'Les Salicornes'. Oder im Ensemble 'Layalina', in dem ihre Flöte und eine arabische Laute eine harmonische Verbindung klassisch orientalischer Klänge eingehen.