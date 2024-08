Achterbahn

Komödie von Eric Assous

Er ist verheiratet. Seine Frau und sein Sohn haben die Stadt für eine Woche verlassen, um Urlaub zu machen - und haben ihn allein zurück gelassen. Sie ist eine attraktive Brünette, um einiges jünger als er - was weder sie noch ihn stört. Dass er verheiratet ist, hat er ihr verschwiegen... Sie haben sich in einer Bar kennen gelernt. Sie unterhielten sich und waren sich auf Anhieb sympathisch. Nun reizt ihn die Aussicht auf ein kleines amouröses Abenteuer.

Die Beiden landen auf ein letztes Glas in seinem Appartement. Eigentlich ist klar, was nun geschehen wird - doch dann kommt alles auf einmal ganz anders: Denn die junge Dame übernimmt immer mehr die Regie des Abends. Rasch stellt sich heraus, dass sie nicht das ist, was sie anfangs zu sein vorgab. Ist sie wirklich nur auf ein unverbindliches Abenteuer aus? Oder was will sie wirklich von ihm? Der Abend wird zu einer Berg- und Tal-Fahrt der Emotionen...

Diese Komödie hat alles, was französische Komödien so einzigartig macht: genau gezeichnete Charaktere, einen raffinierten Handlungsaufbau, brillanten Stil und umwerfenden Wortwitz. Eine leichte, charmante Komödie mit nachdenklichen Zwischentönen und vielen überraschenden Wendungen, die den Zuschauer bis zum Schluss in Atem - und bei guter Laune hält.

Regie Cordula Polster

Regieassistenz: Karin Urban