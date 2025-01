Achterbahn

Er ist verheiratet. Seine Frau und sein Sohn sind für eine Woche außer Haus, um Urlaub zu machen – und haben ihn allein zurückgelassen.

Sie ist eine attraktive Frau, um einiges jünger als er – was weder sie noch ihn stört. Dass er verheiratet ist, hat er ihr verschwiegen. Sie haben sich in einer Bar kennengelernt, waren sich auf Anhieb sympathisch. Nun reizt ihn die Aussicht auf ein kleines amouröses Abenteuer. Die beiden landen auf ein letztes Glas in seinem Appartement.

Eigentlich ist klar, was nun geschehen wird – doch dann kommt alles ganz anders: Rasch stellt sich heraus, dass sie nicht das ist, was sie anfangs zu sein vorgab. Geht es hier nur um ein unverbindliches Abenteuer? Oder was will sie wirklich von ihm? Der Abend wird zu einer Berg- und Talfahrt der Emotionen.

Mit Conny Krause und Heiko Dietz.

Regie: Andreas von Studnitz

Ausstattung: Heinz Konrad