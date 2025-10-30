Achtsam morden – 1. Buch

Damit seine Work-Life-Balance ausgewogener ausfällt, muss der gestresste Erfolgsanwalt Björn Diemel auf Wunsch seiner Frau ein Achtsamkeitsseminar bei dem Therapeuten Joschka Breitner besuchen.

Die praktische Anwendung der erlernten Lektionen, durch die Björn Diemel zum vorbildlichen Musterschüler seines Achtsamkeitstrainers wird, nimmt ihren Lauf, als er begreift, dass er nicht nur eine maßgeschneiderte Lösung für seine privaten, sondern unerwarteter Weise auch für seine beruflichen Probleme erhalten hat.

Wie souverän und vergnüglich Autor Dusse mit dem Krimi-Genre spielt und die Klaviatur des schwarzen Humors beherrscht, zeigt sich in der leider fatalen Konsequenz für Diemels Mandanten. Auch Mafiaboss Dragan soll seinen bisherigen unachtsamen Lebensweg für immer verlassen. Um endlich mehr Zeit für seine Familie zu haben, wird Björn Diemel ihn – wie der Titel verspricht – nach den neu erlernten Prinzipien mit höchster Achtsamkeit ermorden. Das gelingt ihm grandios. Karsten Dusse, Rechtsanwalt und preisgekrönter TV-Comedyautor, landete mit seinem Romandebüt „Achtsam morden“ einen Riesenerfolg.

Das erste Buch seiner schwarzhumorigen Krimikomödie, von der es zwischenzeitlich weitere Bände gibt, stürmte nach ihrem Erscheinen (2019) die Spiegel-Bestseller-Liste im Bereich Belletristik und blieb wochenlang in den Top Ten. In der Fassung von Bernd Schmidt, inszeniert von Regisseur Pascal Breuer für die Tourneebühne Landgraf, spielt Martin Lindow (bekannt aus Polizeiruf 110 und Der Fahnder) die Rolle des Anwalts Diemel.

Seine beiden Schauspielkollegen, Stephan Bürgi und Yael Hahn, beweisen beim rasanten Rollenwechsel ein hohes Maß an Wandlungsfähigkeit. Die Inszenierung wurde mit dem 1. INTHEGA-Preis „Die Neuberin“ 2024 ausgezeichnet.