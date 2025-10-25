Achtsam morden durch bewusste Ernährung

Krimikomödie nach dem Bestseller-Roman von Karsten Dusse

Jetzt der neue Band der gleichnamigen Krimireihe auf der Bühne des Forum Theaters

Dank Achtsamkeit hat Björn Diemel seine Mitte gefunden. Seine Problemzonen sind nun allerdings die Ränder seines Körpers, vorzugsweise um die Mitte seines Bauches, wegen übermäßigem Junk-Food-Konsums. Als Unbekannte versuchen, Björns Tochter zu entführen, gelingt es ihm aufgrund seiner Körperfülle nur mit Mühe, die Täter in die Flucht zu schlagen. Also lässt Björn sich von Joschka Breitner in Bezug auf die Grundsätze bewusster Ernährung coachen. Er taucht ein in die faszinierende Welt des Heilfastens und der Ernährungsbausteine.

Noch ahnt Björn nicht, wie wunderbar sich Ernährung, Entspannung und das Auflösen von Gewaltfantasien miteinander kombinieren lassen. Aber man weiß ja, was man von Karsten Dusse zu erwarten hat: Es wird Leichen geben. Und der Held der Geschichte wird abnehmen. Dass Tiger und andere Zoobewohner sowie eine Mariuhanaplantage eine nicht unbedeutende Rolle spielen werden, kommt noch hinzu.

Auch in der Bühnenbearbeitung des fünften Bandes der »Achtsam morden«-Reihe rotieren drei Darsteller*innen in siebzehn Rollen und sind höchst achtsam bemüht, der rasanten Geschichte entschleunigt auf den Fersen zu bleiben. So entsteht aus dem Aufeinandertreffen von Kriminalkomödie und Ratgeberliteratur eine humorexplosive Mischung aus Wellnessurlaub und Mordsvergnügen. Am Ende hat Björn Diemel ein paar Pfunde weniger auf den Rippen und ein ganz ausgezeichnetes Rezept gegen Langeweile gefunden