Kriminalkomödie nach Band 5 der Bestseller-Reihe von Karsten Dusse.

Mit „Achtsam morden durch bewusste Ernährung“ bringt das EURO-STUDIO Landgraf den fünften Band der erfolgreichen Bestseller-Reihe von Karsten Dusse auf die Bühne. Im Mittelpunkt steht erneut Rechtsanwalt Björn Diemel, dessen Bemühungen um ein achtsames Leben einmal mehr mit den Herausforderungen seines ungewöhnlichen Alltags kollidieren. Als seine Tochter in einen missglückten Entführungsfall gerät, wird es turbulent. Die Kriminalkomödie verbindet schwarzen Humor, überraschende Wendungen und skurrile Situationen zu einem ebenso unterhaltsamen wie temporeichen Theaterabend.

Rechtsanwalt Björn Diemel versucht weiterhin, sein Leben nach den Prinzipien der Achtsamkeit auszurichten. Doch zwischen Selbstoptimierung, Familienalltag und kriminellen Verwicklungen gerät sein sorgfältig aufgebautes Gleichgewicht erneut ins Wanken.

Als seine Tochter unbeabsichtigt in einen missglückten Entführungsfall hineingerät, ist Improvisation gefragt. Während Diemel versucht, die Situation in den Griff zu bekommen, muss er sich gleichzeitig mit den Folgen seiner eigenen Entscheidungen auseinandersetzen.

Die Bühnenfassung von Bernd Schmidt basiert auf dem fünften Band der Bestseller-Reihe von Karsten Dusse und wurde eigens für drei Darsteller entwickelt. Durch schnelle Rollenwechsel und zahlreiche Figuren entsteht ein abwechslungsreiches Bühnengeschehen, das von Tempo und Situationskomik lebt.

Mit Martin Lindow, Stephan Bürgi und Lore Richter stehen drei wandlungsfähige Darsteller auf der Bühne, die die Geschichte mit großer Spielfreude zum Leben erwecken. So verbindet die Inszenierung Krimi, Komödie und satirische Elemente zu einem unterhaltsamen Theatererlebnis voller schwarzem Humor und überraschender Entwicklungen.