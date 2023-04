Die teure Uhr am Handgelenk und der fette Dienstwagen können nicht darüber hinwegtäuschen: Bei Rechtsanwalt Björn Diemel läuft etwas schief im Leben.

Seine Mandanten, allesamt Schwerkriminelle, nehmen ihn derart in Anspruch, dass seine Ehe in Gefahr ist und er kaum noch Zeit für die kleine Tochter Emily hat. Seine Frau Katharina zwingt ihn deshalb, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen. Nach anfänglichem Sträuben geht der Anwalt dann auch brav zu seinem Achtsamkeitscoach, und will gleich den ersten Rat unbedingt befolgen, nämlich sich Zeitinseln zu schaffen. Die erste plant er für sich und Emily in einer Hütte am See, nur er und seine Tochter ganz allein. Voller Vorfreude startet er ins Wochenende. Da klingelt das Handy. Dragan ist dran, sein wichtigster Mandant, ein ganz hohes Tier in der Clankriminalität, und will unbedingt mit ihm "Eis essen". Das ist der Notfallcode für: Dragan steckt richtig in der Klemme. Er hat einen Mann "ausgeschaltet", dummerweise vor vielen Zeugen. Die Lage ist aussichtlos! Das interessiert aber einen wie Dragan nicht. Sein Anwalt soll das gefälligst regeln. Was soll’s? Dragan muss erstmal verschwinden und das passiert gründlicher als geplant …

Das erste Verbrechen aus Achtsamkeit zieht eine ganze Reihe aberwitziger Konsequenzen nach sich, die Karsten Dusse in seinem Bestseller »Achtsam morden« auf originelle und witzige Weise verhandelt. Der Autor vereint hier seine beiden Professionen aufs Vortrefflichste. Er ist praktizierender Rechtsanwalt, aber auch Autor verschiedener Fernsehformate, unter anderem "Ladykracher", für die er mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet wurde. Nun kommt "Achtsam morden" also auch auf die Theaterbühne. Der besondere und noch einmal den Humorfaktor potenzierende Clou: Alle Rollen werden von nur drei Schauspielern gespielt, die virtuos zwischen den mehr oder weniger liebenswerten Charakteren hin und her switchen.