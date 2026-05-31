Auf Geheiß seiner Ehefrau soll der Strafverteidiger der organisierten Kriminalität Björn Diemel seine Work-Life-Balance in Ordnung bringen und wird zu einem Achtsamkeits-Coach geschickt.

Was Björn Diemel dort lernt und dann nach allen Regeln der Achtsamkeit erfolgreich anwendet, verändert nicht nur sein Leben, sondern auch die Hierarchie im Unterwelt-Milieu.

„Spannung, ungebetene Ratschläge und Galgenhumor“ bescheinigte Jan Böhmermann dem Roman von Karsten Dusse. In der Bühnenbearbeitung rotieren drei Darsteller in neunzehn Rollen und sind achtsam bemüht, der rasanten Geschichte entschleunigt auf den Fersen zu bleiben. So entsteht aus dem Aufeinandertreffen von Kriminalkomödie und Ratgeberliteratur eine humorexplosive Mischung aus Wellnessurlaub und Mordsvergnügen. Am Ende zeigt sich Björn Diemel als Musterschüler seines Achtsamkeits-Coaches – zwar mit fatalen Folgen, doch zum Wohle seiner Familie.

Karsten Dusse ist Rechtsanwalt und seit Jahren als Autor für zahlreiche Fernsehformate tätig. Er wurde dafür mit dem Deutschen Fernsehpreis und mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet sowie für den Grimmepreis nominiert. „Achtsam morden“ ist sein erster Roman, der monatelang die deutschen Bestsellerlisten anführte und nun auf die Bühne des Toppler Theater kommt.

Inszenierung und Ausstattung: Jürgen Eick

Mit: Frank Habatsch (Björn Diemel), Atischeh Hannah Braun (Katharina, Emily, Sascha, Petra Egmann, Breitner, russische Serviererin, innerer Widerstand, Carla), Udo Grunwald (Breitner, Bregenz, Dragan, Möller, Toni, Boris, Hipster-Geschäftsführer, Malte, Walter)

Nach dem Roman von: Karsten Dusse

Bühnenbearbeitung von Bernd Schmidt