Achtsamkeit trifft Mutfuchs

Auf dich wartet ein Nachmittag an dem du dich selbst besser kennen lernst, du deinen Selbstwert stärken darfst und wir gemeinsam ins Fühlen und Spüren gehen.

Dabei begleitet dich Sandra Weber mit verschiedenen Übungen, die dir helfen zu entspannen und bei dir anzukommen. Du wirst lernen was Achtsamkeit bedeutet und wie du sie für dich in deinem Schul- und Freizeitalltag nutzen kannst.

Gemeinsam mit der Heidenheimer Autorin Melanie Morbitzer treffen wir den Mutfuchs. Melanie wird uns aus ihrem neuen Buch „Der Mutfuchs“ stärkende Geschichten vor-lesen. Wir entdecken, wie vielseitig Mut eigentlich sein kann, sprechen positive Affirmationen und lernen, auf unser Herz zu hören. Vielleicht erkennst du dich ja in einer der Geschichten wieder? Und nimmst ab sofort mehr Gelassenheit mit in deinen Schultag.

Mit einer gemütlichen Tasse Tee und einer kraftvollen Entspannungsreise lassen wir unseren gemeinsamen Nachmittag ausklingen. So dass du mit viel positiver Energie durchstartest. Eine kreative Aktion von Melanie darf natürlich nicht fehlen, aber diese bleibt geheim! Bist du dabei? Wir freuen uns auf dich!

Für Kids von 6 bis 10 Jahren