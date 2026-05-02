Achtung Baby - A tribute to U2

U2-Fans werden hier bestens bedient:

Achtung Baby haben das komplette Hit-Portfolio drauf, von den frühen Hits wie „New Years Day“ oder „Sunday, Bloody Sunday“, über Klassiker wie „Pride“, „With Or Without You“, jüngere Erfolge wie „Beautiful Day“ oder „Electrical Storm“, bis hin zu gegenwärtigen Songs wie „Get On Your Boots“ und "Magnificent".

Benannt nach dem siebten Studioalbum ihrer Vorbilder nehmen Achtung Baby die Konzertbesucher mit auf eine Reise durch die über 45 Jahre andauernde Erfolgsstory der vier Iren aus Dublin. Angelehnt an die enorme Multimediashow, die U2 den Spitzenplatz als weltweit erfolgreichste Band in der Konzertszene einbrachte, werden Achtung Baby von einer eigens kreierten Video-Show unterstützt.

Einlass ist um 19 Uhr