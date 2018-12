Achtung Deutsch

Henrik Schlüter ist das Oberhaupt einer fünfköpfigen Studenten-WG aus fünf Ländern. Als er in Skiurlaub fährt, übergibt er die Aufsicht über den kunterbunten Chaotenhaufen an den Syrer Tarik, dessen Einbürgerungsverfahren kurz vor dem positiven Abschluss steht. Da kündigt sich Herr Reize von der Wohnungsbaugenossenschaft an, um die „Familie Schlüter“ zu kontrollieren – anscheinend hat man die WG versehentlich als deutsche Familie mit zwei Kindern eingestuft. Was nun? Um das Einbürgerungsverfahren, diverse Sozialleistungen und die günstige Miete nicht zu gefährden, beschließt die WG, dem Prüfer die perfekte deutsche Familie zu präsentieren.