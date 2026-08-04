AC/ID - A Tribute to AC/DC

Mit AC/ID führen wir die Serie Heidenheim Rockt im Lokschuppen Heidenheim fort. AC/ID live bietet eine Show, die nur noch wenig vom Original des Vorbilds trennt. Jederzeit spürt man dabei die Hingabe zu AC/DC.

Die Schuluniform ist natürlich ein Muss. Die Mannheimer Band spielte seit über 20 Jahren in ganz Deutschland und zählt zu den besten und authentischsten AC/DC Tribute Bands.

Mittelpunkt der Show bilden Lead- Gitarrist Ralf Keßler, der bis zur totalen Erschöpfung über die Bühne sprintet, und der stimmgewaltige Frontmann Christian Keule Haas. (auch bekannt Voice of Germany )

Der Band gelingt es spielend, den Bogen von der Bon Scott zur Brian Johnson Ära zu spannen.