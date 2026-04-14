ACID MOTHERS TEMPLE & THE MELTING PARAISO U.F.O. (JPN)

Club Manufaktur Schorndorf Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf

Unsere Freunde Acid Mothers Temple aus Japan mischen auf ihre ganz eigene Weise Elemente aus Psychedelic Rock, Space Rock, Noise, Drone, Improvisationsmusik und Ambient.

Ihre Musik nutzt Wiederholungen, extreme Dynamiksprünge und dichte Klangschichten, sodass ihre Tracks oft wie eine bewusstseinsverändernde Reise wirken. Manchmal reicht die Palette stilistisch in einem einzigen Song von meditativ-hypnotisch bis chaotisch-laut mit Einflüssen von Hard Rock, Funk oder elektronischer Experimentalmusik. Ein wirklich wilder Trip eben.

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Konzerte & Live-Musik
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