Acis and Galatea

Oper von Georg Friedrich Händel HWV 49a

Keri Fuge Galatea

Joshua Ellicott Acis

Benedikt Kristjánsson Damon

Andreas Wolf Polyphemus

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Dirigent

Georg Friedrich Händels Masque »Acis and Galatea«, die von Zeitgenossen als »a little opera« bezeichnet wurde, ist mit ihrer Bildhaftigkeit und klugen Dramaturgie tatsächlich eine Oper im Kleinen. Geschrieben wurde die Miniatur 1718 für das Privatensemble des Duke of Chandos. Die Liebesgeschichte zwischen der Nymphe Galatea und dem Schäfer Acis entstammt der griechischen Mythologie und ist schon Gegenstand in Ovids Metamorphosen: Acis und Galatea lieben einander. Der einäugige Zyklop Polyphemus ist jedoch ebenfalls in Galatea verliebt und begehrt sie. Aus Eifersucht erschlägt er Acis mit einem Felsen. Dank göttlicher Hilfe gelingt es Galatea Acis in einen Flussgott zu verwandeln, inmitten dessen sprudelndem Quell sie sich mit ihm vereinen kann.

Die Oper wurde zu einem der erfolgreichsten Werke des Komponisten, ihre Popularität reichte weit über Händels Tod hinaus. So beschäftigten sich Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy intensiv mit »Acis and Galatea« und führten das Werk in eigenen Bearbeitungen auf. Händels Musik ist wunderbar lebendig, voller Emotion, Humor und Ausgelassenheit. Sie birgt einige echte Hits wie das Duett »Happy we!« oder die Arie »Love sounds th’alarm«. Mit ihrer barocken Intimität passt die Oper perfekt ins historische Schlosstheater im Residenzschloss Ludwigsburg. Gelegentlich betitelte Händel das Werk auch als Serenata, als sommerliche Abendmusik. In diesem Sinne wird der Opernabend inklusive erfrischender Getränke zu einem stimmungsvollen Spielzeitausklang in einer lauen Sommernacht!