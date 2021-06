× Erweitern AcoustasoniXs AcoustasoniXs

Bereits Tradition hat der Auftritt der Schwäbisch Haller Unplugged – Formation AcoustasoniXs. Neben Frontmann Frank Engel an Akustikgitarre und Reibeisenstimme werden AcoustasoniXs-Mitgründer Jürgen MAUI Maurer an Akustikbass und Gesang, Yannick Langer an Cajon und Percussion und Matthias Waßer an der Akustikgitarre ihrem Publikum wieder eine tolle Mischung an weltbekannten Hits und weniger bekannte Perlen der Musikgeschichte präsentieren. Neben Musik und Gesang wird den Hallern sicherlich auch der ein oder andere lockere Spruch über die Lippen kommen, somit ist dem Publikum eine kurzweilige Sommernacht im tollen Ambiente des Omnibus Biergartens garantiert. Bei Regenwetter entfällt das Konzert nachgeholt. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Kontakt und Infos: www.facebook.com/acoustasonixs, www.acoustasonixs.de.

Änderungen wegen der Corona-Problematik möglich.

Veranstalter:Cafe Omnibus