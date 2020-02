The Acoustic Edge ist das “Alter Ego” des Leonard-Cohen-Projects. Da die drei Musiker Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang), Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Thomas Schmolz (Gitarre) bei ihren Leonard-Cohen-Konzerten auch immer wieder ausgesuchte Folksongs und Balladen anderer Singer/Songwriter spielen, entstand die Idee, eine ganze “Handvoll” dieser Songs auszuwählen und als Acoustic Edge live zu performen. Ihr Programm "A Handful Of Folk" enthält inzwischen Songs von Simon and Garfunkel, Bob Dylan, Cat Stevens, Cindy Lauper, Moody Blues, zudem einige irische und deutsche Lieder und viele andere mehr.

Reizvoll waren bei diesem Projekt für die drei Gitarristen auch die erweiterte Freiheit in der künstlerischen Interpretation sowie die Möglichkeit, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten. So ist auf ihrer ersten CD „A Handful Of Folk“ bei einigen Liedern Carina Fiedler zu hören, eine junge Sängerin mit einer bezaubernden Stimme, die auch live öfters mit der Band auf der Bühne steht.

In ihrer Live-Interpretation konzentrieren sich Dempfle, Gutmann und Schmolz auf Gitarrenarrangements mit teilweise zweistimmigem Gesang. Sie verzichten dabei fast völlig auf technische/digitale Klangveränderungen, um die Authentizität weitgehend zu bewahren - dafür spielen sie aber mitunter zum Teil frei improvisierte Gitarrensolos und einige schöne Melodien zusätzlich … so bleibt das Wesentliche eines Originals erhalten und wird doch zu etwas ganz eigenem.

Zu den Besonderheiten eines Acoustic-Edge-Konzertes zählen auch die immer wieder locker einfließenden Song-Erläuterungen, sodass Inhalt und Bedeutung für die Zuhörer direkter erfahr- und fühlbarer werden. So entsteht ein gefühlvolles, dennoch unterhaltsames Konzert mit purer Musik von Hand gemacht.