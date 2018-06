Der Ammerbucher Musiker Jürgen Sturm (u.a. auch ROCKING DADDIES und POWERFINGER) steht seit über 40 Jahren auf den Bühnen der Region, aber auch in England, Frankreich oder Italien. Seit 2010 wird er bei seinem Projekt ACOUSTIC STORM von "Mary Jane" am Cajon perkussiv begleitet, im April 2015 hatten die beiden einen durch Presse und Rundfunk bekannt gewordenen Auftritt als Gastmusiker auf dem Transatlantik - Luxusdampfer "Mein Schiff 1" - mitten auf dem Atlantik.

Das Party - Programm "A magical history tour of acoustic rock" beinhaltet "Klassiker und Perlen der Rockgeschichte" mit Songs u.a. von den Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan und Neil Young, den Eagles, Tom Petty oder Simon &Garfunkel bis hin zu Led Zeppelin, David Bowie oder auch Pink Floyd - und manchmal auch "Abzweigungen in die schwäbische Heimat" mit einer Hommage an Wolle Kriwanek, bei der auch Sturms eigene Hommage an den Schwabenrocker mit seinem durch Radio, TV und Youtube bekannten schwäbischen Hit "Deine grüne Männlâ" nicht fehlen darf.