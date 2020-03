Acoustic Storm: Storm Legends - Crosby, Stills, Nash & Young, Tom Petty, The Eagles

× Erweitern Jürgen Sturm Acoustic Storm mit Jürgen Sturm & Mary Jane

Die monatliche Konzertreihe "Storm Legends" von Acoustic Storm in der Tübinger Altstadtbar "Piccolo Sole d'Oro" ist im April den Legenden Crosby, Stills, Nash & Young sowie Tom Petty und den Eagles gewidmet.

Jürgen Sturm (Gitarre, Gesang, Effects) und Mary Jane (Cajon) präsentieren unvergessene und selten live gespielte Songs von Legenden die man, sofern sie noch am Leben sind, in Deutschland wohl nicht mehr erleben wird. Dabei wagen sich die Musiker auch an hochkomplexe Songs wie "Cathedral", "Suite Judy blue eyes", "Helplessly hoping" oder "Carry on" von CSNY, aber natürlich dürfen auch die Klassiker wie "Into the great wide open", "I won't back down" oder "Hotel California" nicht fehlen.