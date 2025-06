Acoustic Summer in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Freue dich auch in diesem Jahr auf unseren „Acoustic Summer" am Paradise Beach!

Jeden Dienstag ab 16 Uhr von Juni bis August erwartet dich ein entspannter Abend mit abwechslungsreicher akustischer Musik, während du den Tag am herrlichen Sandstrand ausklingen lässt.

Ob in unserem erfrischenden Außenpool, auf einer bequemen Hängematte oder mit einem Cocktail an der Strand-Bar – so fühlt sich ein strahlender Sommertag an. Lass dich von den entspannten Klängen verschiedenster Künstler wie Julian Pförtner und Samira Reich verzaubern und genieße die Atmosphäre eines unvergesslichen Abends.

Bei schlechtem Wetter findet der Acoustic Summer im Palmenparadies statt.