Sonne im Gesicht, Füße im Sand, ein leckerer Cocktail und entspannte Musik - das perfekte Urlaubsfeeling unter Palmen. Freuen Sie sich schon jetzt auf sommerliche Gitarrenklänge von "listen2neo" & Friends, so sind Südseegefühle an unserem Paradise Beach garantiert.

Ob in unserem erfrischenden Außenpool, auf einer bequemen Hängematte oder mit einem Cocktail an der Beachbar – so fühlt sich ein strahlender Sommertag an.